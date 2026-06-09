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Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
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