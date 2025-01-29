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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, zanlıların üzerinde ve adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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