Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, zanlıların üzerinde ve adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel