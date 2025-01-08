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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 445 gram metamfetamin ve 70 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 445 gram metamfetamin ve 70 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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