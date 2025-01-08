Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 445 gram metamfetamin ve 70 gram esrar ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 445 gram metamfetamin ve 70 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel