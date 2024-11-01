Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, 250 sentetik ecza hap ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 250 sentetik ecza hap ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.