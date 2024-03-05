Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramada, 578 gram sentetik kannobinoid madde, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö, M.Ö, İ.Ç. ve S.B. tutuklandı, Ö.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.