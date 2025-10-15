Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen denetimlerde 4 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 35 gram metamfetamin buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel