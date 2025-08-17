Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelendiği 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
