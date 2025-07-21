Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, yaptıkları denetimlerde uyuşturucu bulunduran 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonu bir an olsun susmuyor

Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonu bir an olsun susmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.