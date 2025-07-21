Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, yaptıkları denetimlerde uyuşturucu bulunduran 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel