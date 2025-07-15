Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 kilogram esrar, 15 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarmanın denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram esrar, 15 kök kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 123 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel