Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da jandarmanın denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram esrar, 15 kök kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 123 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.