Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 kilogram esrar, 15 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarmanın denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram esrar, 15 kök kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 123 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.