Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

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Tekirdağ'da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde uyuşturucuyla yakaladıkları 4 kişiyi gözaltına aldı. Üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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Yorumlar (1)

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