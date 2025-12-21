Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan 4 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
