Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan 4 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel