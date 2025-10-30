Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis denetimlerinde durdurulan 4 kişide uyuşturucu madde ele geçirildi ve gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel