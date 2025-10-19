Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde, uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel