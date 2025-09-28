Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel