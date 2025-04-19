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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu'daki denetimlerde durdurdukları kişilerin üst aramalarında uyuşturucu buldu.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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