Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu'daki denetimlerde durdurdukları kişilerin üst aramalarında uyuşturucu buldu.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel