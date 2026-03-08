Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde, uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüphe üzerine durdurdukları kişilerin üst aramalarında uyuşturucu maddeye ulaştı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
