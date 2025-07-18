Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Çerkezköy'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı. Evde yapılan aramada, hassas terazi, 82 gram skunk ve 3 adet ecza ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bir evde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 1 adet hassas terazi, 82 gram skunk ve 3 adet ecza ele geçirildi.

Konuyla ilgili ikamette bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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