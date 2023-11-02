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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 330 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 zanlı yakalandı. Operasyonda, kurutulmuş kenevir bitkisi, esrar ve tütün de bulundu.