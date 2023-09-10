Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamalarında uyuşturucu bulunan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve şüphelilerin üst aramalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Toplamda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kapaklı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üst aramasında 9 ruhsatsız tabanca 75 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 73 uyuşturucu hap, 32 gram metamfetamin, 28 gram esrar ele geçirdi. 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan Kapaklı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.