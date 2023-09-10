Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 32 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamalarında uyuşturucu bulunan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve şüphelilerin üst aramalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Toplamda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.