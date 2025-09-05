Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde bir adreste ve otomobilde arama yaptı.
Aramada, 30 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel