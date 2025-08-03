Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 505 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 815 lira ile birlikte 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu, kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 815 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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