Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 352 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 adrese yapılan operasyonda, 352 gram sentetik uyuşturucu, 288 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 480 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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