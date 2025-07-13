Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 352 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 adrese yapılan operasyonda, 352 gram sentetik uyuşturucu, 288 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 480 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel