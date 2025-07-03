Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 adrese baskın düzenlendi. H.P, S.İ. ve A.K. isimli 3 şüpheli, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen H.P, S.İ. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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