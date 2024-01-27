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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 380 gram skunk ele geçirdi ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Zafer Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada 380 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler M.A, S.M.C, E.Ç. ve A.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.N, S.M.C. ve M.A. hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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