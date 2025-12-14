Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 3 kişi sentetik uyuşturucu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.T, M.G. ve Ç.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel