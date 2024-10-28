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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 69 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 2 hassas terazi, 11 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 281 Lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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