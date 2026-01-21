Haberler

Tekirdağ'da 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonunda 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Süleymapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 29 bin 232 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi, F.Ç. gözaltına alındı. F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber – Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

