Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda 118 gram sentetik uyuşturucu ve 66 uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydoğdu Mahallesi'nde son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonrası, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Aramalarda, 118 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel