Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda 23 zanlıyı yakaladı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 23 zanlı yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda kent merkezi ve ilçelerinde bazı adres ve araçlara operasyon yaptı.

Operasyonda 165 gram bonzai, 129 gram kubar, 519 kök kenevir, 192 kök haşhaş, 122 sentetik hap, 512 gram kenevir tohumu, 20 gram eroin, 57 gram metamfetamin,12 ruhsatsız tabanca, 312 tabanca mermisi, 17 ruhsatsız av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 23 kişi jandarmaya götürüldü. - TEKİRDAĞ