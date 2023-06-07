Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 23 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik takip ve çalışma sonrası kent merkezi ile ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 222 gram sentetik uyuşturucu, 129 gram kubar, 519 kök Hint keneviri, 192 kök haşhaş, 122 sentetik hap, 512 gram kenevir tohumu, 20 gram eroin, 12 ruhsatsız tabanca, 312 tabanca mermisi, 17 ruhsatsız av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.