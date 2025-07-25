Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 225 Bin Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 225 bin 500 lira değerinde madde ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 5 adrese yapılan operasyonlarda, 225 bin 500 lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesi Nusratiye, Süleymanpaşa ilçesinin Çiftlikönü ve Zafer Mahalleleri'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 225 bin 500 TL olan uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu içme aparatı, 3 hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edilen 2 bin 430 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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