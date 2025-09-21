Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 297 gram uyuşturucu madde ile 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilo 297 gram uyuşturucu maddeyle 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel