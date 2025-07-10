Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 281 gram sentetik uyuşturucu ve 33 uyuşturucu hapla birlikte 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik yapıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 adrese yapılan operasyonda, 281 gram sentetik uyuşturucu, 33 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçirildi.

Operasyonda, E.A. ve B.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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