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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda, 675 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 150 mermi ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük ve 4 ayrı suçtan aranması olan E.A, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve T.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, NC., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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