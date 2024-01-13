Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramalarda, 675 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 150 tabanca fişeği ele geçirdi.

Adreste bulunan S.G, T.G. ve N.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. ve S.G. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.