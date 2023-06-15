Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 182 gram metamfetamin, 50 gram skunk ve bir miktar sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 10 günde ortaklaşa düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, İstanbul'dan ilçeye getirildiği belirlenen 182 gram metamfetamin, 50 gram skunk ve bir miktar sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç ve G.A. emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.