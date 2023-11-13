Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 4.7 gram esrar ve 2 gram eroin ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik çalışmada 2 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 1 şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 gram eroin, 2 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Kocameşe yolu üzerinde de Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde 2,7 gram esrar ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ