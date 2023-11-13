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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 4.7 gram esrar ve 2 gram eroin ele geçirildi.