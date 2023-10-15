Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.