Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde 2 otomobilde yapılan aramada, 600 gram sentetik uyuşturucu ve 50 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.