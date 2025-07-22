Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 600 gram sentetik uyuşturucu ve 50 gram kokain ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde 2 otomobilde yapılan aramada, 600 gram sentetik uyuşturucu ve 50 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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