Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 15 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve 6 bin 495 lira değerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 15 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 495 lira ele geçirdi.
Evde bulunan E.Ş. ve M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.