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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 15 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve 6 bin 495 lira değerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 15 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 495 lira ele geçirdi.

Evde bulunan E.Ş. ve M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleymanpaşa Tekirdağ Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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