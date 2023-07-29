Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada 66 gram sentetik uyuşturucu ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, otomobilde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.