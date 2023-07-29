Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada 66 gram sentetik uyuşturucu ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, otomobilde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 66 gram sentetik uyuşturucu ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulunan C.A. ve K.Ü. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.