Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 3 adreste yapılan aramada, 873,43 gram esrar, 320 gram kokain, 9 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, pres makinesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 910 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.