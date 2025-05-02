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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 873 gram esrar ve 320 gram kokainin yanı sıra 9 ruhsatsız tabanca ile 910 bin lira ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 3 adreste yapılan aramada, 873,43 gram esrar, 320 gram kokain, 9 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, pres makinesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 910 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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