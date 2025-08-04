Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 474 Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirledikleri 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, 2 bin 474 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.

Adreslerde yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.