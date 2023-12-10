Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

10 Aralık 2023 09:49 Son Güncelleme: 09:50 Abone Ol

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda 80 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 10 sentetik ecza, 25 gram eroin, 20 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 178 fişek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.