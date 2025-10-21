Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyip 12 şüpheliyi yakaladı.

Bu adreslerde, 1 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu, 924 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.