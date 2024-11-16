Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 12 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 55 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 15 gram esrar ve 46 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.