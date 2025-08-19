Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında, 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 4 bin 313 uyuşturucu hap ve 621 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.
Adreslerde, 4 bin 313 uyuşturucu hap, 621 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel