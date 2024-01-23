Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 30 gram eroin, 42 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 75 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 avro ve 4 bin 443 lira ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.