Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda esrar, uyuşturucu haplar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Muratlı, Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.