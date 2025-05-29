Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 kilo 839 gram sentetik uyuşturucu, 815 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 218 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.